Dazi bocciati dalla Corte Suprema dal piano internazionale a quello interno | cosa succede ora

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti dall’amministrazione Trump, causando una svolta nelle politiche commerciali. La decisione mette in discussione le tariffe doganali applicate su prodotti importati, influenzando le entrate federali e le relazioni con i partner internazionali. La sentenza potrebbe spingere il governo a rivedere le misure protezionistiche e a riconsiderare gli accordi commerciali esistenti. Questa svolta apre nuove prospettive per il commercio globale e le strategie economiche statunitensi.

(Adnkronos) – Cosa cambia con la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi di Trump? Tutto, o almeno molto, sia per la strategia del presidente americano, sia per le casse federali, sia per gli equilibri del commercio globale. Sul piano concreto, si apre la strada ai ricorsi delle aziende di mezzo mondo, con il rischio che il governo americano debba restituire tutto quello che ha incassato. E si tratta di somme enormi, nell’ordine di miliardi di dollari. L’arma che il presidente americano ha scelto di usare per compensare presunti squilibri commerciali gli si ritorce contro, aprendo una gigantesca partita legata a un’appropriazione indebita.🔗 Leggi su Ildifforme.it

