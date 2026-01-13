Inaugurata la nuova sede del Centro per l' impiego che ha trovato casa agli ex Stallini

È stata inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Modena, ricavata dagli ex Stallini in via del Mercato. L’intervento di rigenerazione urbana ha portato a un ambiente accessibile, luminoso e funzionale, con ampie vetrate e uno spazio centrale a doppio volume. La ristrutturazione ha migliorato l’efficienza energetica dell’edificio, offrendo servizi moderni e accessibili alla comunità locale.

Ampie vetrate, uno spazio centrale a doppio volume e senza barriere architettoniche, grazie a un intervento di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico che ha trasformato l'edificio 'ex Stallini', in via del Mercato a Modena.È qui la nuova sede del Centro per l'impiego di Modena.

