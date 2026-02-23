Stipendi dipendenti comunali firmato il nuovo contratto | a chi spettano gli aumenti e occhio agli arretrati

Il nuovo contratto collettivo di lavoro, firmato oggi all'Aran, riguarda gli stipendi di oltre 400mila dipendenti comunali. La firma deriva da un accordo tra le parti e include aumenti salariali e arretrati. I lavoratori interessati potranno verificare subito le nuove percentuali di incremento e le modalità di pagamento. La firma del contratto segna un passaggio importante, che avrà conseguenze sulla retribuzione di molti impiegati pubblici.

All'Aran è arrivata la sigla sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024: circa 140 euro in più al mese per i dipendenti e 444 euro per i dirigenti Buone notizie in arrivo per gli oltre 400mila lavoratori degli enti locali. Nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, è stato firmato in via definitiva all'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024. Il rinnovo del contratto per i dipendenti comunali ha portato a un aumento salariale di circa 140 euro lordi al mese, dopo la firma presso l'Aran. Arrivano gli aumenti per i dipendenti delle Funzioni locali e cala lo spread delle retribuzioni nella Pa. Ridurre il divario che separa le buste paga dei comunali da quelle dei