Aumenti stipendi di 250 euro al mese dal 2026 | ecco per chi

Sindacati e datori di lavoro hanno raggiunto un accordo per il rinnovo dei contratti nazionali del triennio 2025-2027, prevedendo aumenti salariali di 250 euro al mese per i lavoratori dei servizi ambientali e di 238 euro per gli addetti agli autonoleggi, a partire dal 2026.

Nelle ultime ore, sindacati e rappresentanze datoriali hanno trovato l'accordo per il rinnovo di due contratti nazionali di lavoro del triennio 2025-2027, ovvero l'intesa a favore degli addetti ai servizi ambientali, con aumenti degli stipendi di 250 euro al mese, e quella sui dipendenti del settore degli autonoleggi, con incrementi delle buste paga di 238 euro. Sul primo contratto, che riguarda circa 110 mila addetti, gli incrementi retributivi rappresentano più o meno il 12 per cento della retribuzione normale. Il rinnovo del contratto è stato sottoscritto da Cisambiente Confindustria, Utilitalia, Lega Coop Produzione e Servizi, Confcooperative, Fp Cgil, Federazione italiana trasporti (Fit) Cisl, Associazione generale cooperative italiane (Agci), Uiltrasporti e Federazione Italiana Autonoma Enti Locali (Fiadel) Ambiente.

CAROVITA SALARI E PENSIONI, CGIL: «SERVIREBBERO AUMENTI MENSILI DI 200-250 EURO» | 30/06/2023

