Usa tempesta di neve si scatena negli Stati del sud | voli cancellati

Una forte tempesta di neve sta colpendo gli Stati del sud degli Stati Uniti. Molti voli sono stati cancellati e le autorità segnalano difficoltà nelle strade. La neve cade copiosa e le temperature rimangono molto basse, sorprendendo le comunità locali che non erano preparate a questa ondata di freddo.

La morsa del gelo non lascia gli USA, una forte tempesta di neve si abbatte anche sugli Stati del sud, che non sembrano preparati ad eventi climatici di questa portata. Le autorità cancellano circa 2.500 voli e la circolazione stradale è messa a dura prova dalle condizioni estreme. I territori colpiti da sabato sono quelli della Carolina del Nord e Sud, alcune zone della Georgia, del Kentucky e del Tennessee orientale. Anche la Virginia meridionale è tra le nazioni che hanno dichiarato l’allerta per la tempesta invernale. In Carolina del Nord si sono verificati 750 incidenti stradali, a Gastonia è stato rilevato uno scontro tra un treno e un camion bloccato sui binari, fortunatamente non si cono feriti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

