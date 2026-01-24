Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa oltre 12mila voli cancellati

Una forte tempesta di neve e ghiaccio sta interessando gli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 12.000 voli programmati per il fine settimana. Le condizioni meteorologiche avverse hanno influito sulle operazioni delle compagnie aeree, creando disagi ai viaggiatori e alle attività aeroportuali in molte regioni del paese.

(Adnkronos) – Le compagnie aeree hanno cancellato oltre 12.000 voli negli Usa programmati per sabato e domenica a causa della massiccia tempesta di neve e ghiaccio che sta colpendo il Paese. Secondo FlightAware, le compagnie aeree, riferisce 'Cbs', hanno cancellato oltre 3.700 voli oggi e oltre 8.200 per domani, il maggior numero di cancellazioni per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti discussi: Ondata di neve e ghiaccio minaccia la metà degli Stati Uniti; La super tempesta di neve minaccia gli Usa, Trump ci scherza su; Maxi tempesta in arrivo dal Texas al Nordest, il gelo minaccia il weekend; Palazzi in Russia ricoperti di neve: i video sono veri o fatti con AI? Facciamo chiarezza.

Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa, oltre 12mila voli cancellatiLe compagnie aeree hanno cancellato oltre 12.000 voli negli Usa programmati per sabato e domenica a causa della massiccia tempesta di neve e ghiaccio che sta colpendo il Paese. adnkronos.com

Tempesta di neve negli Stati Uniti, fino a -40 gradi. Trump State a casa, al caldoUn gelo inaudito sta investendo gli Stati Uniti. Forti nevicate, piogge gelate, vento, temperature glaciali (fino a -40 gradi Celsius) ed estese interruzioni di corrente. Cinquantamila persone si ... tg.la7.it

#Tempesta invernale sugli #USA: ghiaccio, #neve e blackout mettono in ginocchio metà Paese. “Impatti catastrofici” x.com

Tempesta di neve negli Stati Uniti, fino a - 40 gradi- Trump: "State a casa, al caldo". Link nei commenti - facebook.com facebook