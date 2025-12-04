Immacolata col sole? Ecco la svolta meteo che cambia il weekend italiano

Roma - Alta pressione in rinforzo e condizioni in miglioramento caratterizzeranno il weekend dell’Immacolata, con giornate più stabili, temperature miti e fenomeni limitati soprattutto al Sud. La settimana che conduce al weekend dell’Immacolata sembra avviarsi verso un graduale miglioramento, grazie a un aumento della pressione atmosferica che favorirà condizioni via via più stabili su gran parte del Paese. Secondo le analisi meteorologiche più aggiornate, tra il 5 e il 7 dicembre l’Italia vivrà un passaggio da fasi ancora instabili a un contesto prevalentemente soleggiato, sebbene non mancheranno locali disturbi sulle regioni meridionali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Immacolata col sole? Ecco la svolta meteo che cambia il weekend italiano

