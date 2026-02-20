L’Aucc, associazione umbra contro il cancro, ha portato lezioni di salute al Liceo Alessi, a causa dell’interesse del preside Silvio Improta e della docente di scienze motorie Isabella Tognellini. L’evento, inserito nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa durante le giornate flessibili, mira a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione e il benessere. La scuola ha deciso di coinvolgere gli studenti in incontri pratici e dimostrazioni, con l’obiettivo di trasmettere messaggi concreti sulla tutela della salute. L’iniziativa continuerà nei prossimi mesi.

L’ Aucc (associazione umbra per la lotta contro il cancro) entra nelle scuole e lo fa grazie alla sensibilità del preside Silvio Improta e della docente di scienze motorie e referente della Rete di Scuole che promuovono salute, Isabella Tognellini, che hanno organizzato l’evento, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, in occasione delle giornate flessibili. Salute, ricerca, prevenzione e buona cucina per sani stili alimentari: sono questi i temi che saranno affrontati, oggi durante l’incontro dal titolo “Come l’ambiente influenza la salute: “La genetica ed epigenetica nel benessere e nella prevenzione”, al Liceo scientifico “G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessi, lezioni di salute e prevenzione. Al Liceo le regole per stare bene

Perugia. Guasto alla pompa di calore al Liceo Alessi, attivo l’impianto di emergenzaMercoledì mattina, presso la sede succursale del Liceo Scientifico Alessi di Perugia in viale Centova, si è verificato un guasto alla pompa di calore.

Incendio al liceo da Vinci: riprese le lezioni dopo gli accertamentiDopo l’intervento dei vigili del fuoco, le operazioni di accertamento e messa in sicurezza sono concluse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.