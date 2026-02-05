spread btp bund a 61 punti interesse per le aste dei titoli di stato a febbraio

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si è appena alzato leggermente, toccando i 61 punti base. La differenza tra i titoli di Stato dei due paesi resta stabile rispetto ai giorni scorsi. Gli investitori osservano con attenzione l’andamento, mentre si avvicinano le aste dei titoli di febbraio.

Lo spread Btp-Bund apre in leggero rialzo. Il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi supera i 61 punti base, in ogni caso stabile e in linea con le giornate precedenti. È il risultato dell’aumento dei rendimenti dei Btp benchmark. Il comportamento dei titoli di Stato italiani è quindi piuttosto regolare, anche alla luce dell’instabilità che alcuni asset stanno registrando sui mercati internazionali. Dopo i picchi dei giorni scorsi infatti, l’oro e l’argento proseguono il crollo, trainati in basso dalla nomina del presidente della Fed. Spread Btp-Bund a 61 punti. L’apertura dei mercati finanziari del 5 febbraio vede lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi a a 61 punti base (61,82). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Questa mattina lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti, anche se i rendimenti dei titoli di Stato italiani salgono leggermente, toccando il 3,49%.

Questa mattina il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi torna a salire, raggiungendo i 61 punti.

