Sponsorizzazione aree verdi nelle rotatorie a Spilamberto si cercano soggetti interessati

Il Comune di Spilamberto ha avviato una campagna per trovare aziende disposte a sponsorizzare le aree verdi nelle rotatorie, principalmente attraverso la manutenzione e la cura degli spazi. Questa iniziativa nasce per coinvolgere soggetti interessati a promuoversi e migliorare il decoro urbano. Chi decide di partecipare può contribuire direttamente alla gestione delle zone verdi, creando un legame tra il territorio e le realtà locali. Le proposte vengono valutate dal Comune nei prossimi giorni.

Il termine per la prima presentazione della propria manifestazione di interesse è entro le 12 del giorno 16032026.L' Avviso di ricerca di sponsor rimarrà pubblicato sul sito del Comune di Spilamberto e all’albo pretorio del Comune anche dopo la scadenza per continuare ad accogliere eventuali proposte di sponsorizzazione per le rotatorie non assegnate, fatta salva apposita valutazione comparativa che si svolgerà con cadenza almeno bimestrale e mediante applicazione dei criteri di valutazione indicati. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Aree verdi in città e spazio ai privati: al via il progetto di sponsorizzazione delle rotatorie Si cercano nuovi “sponsor” per le rotatorie di Carpi, riaperto il bandoÈ stato riaperto il bando per la selezione di nuovi sponsor delle rotatorie di Carpi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Montecatini Terme: scadenza bando per sponsorizzazione aree verdi il 31 dicembreL'amministrazione cerca sponsor privati per riqualificare aree verdi. Scadenza bando il 31 dicembre. Dettagli sul sito del comune. L’amministrazione comunale ricorda che il 31 dicembre scade il bando ... lanazione.it Sponsor per le rotatorie. Un bando del ComuneCercasi ’sponsor’ per le rotonde di Cesena. E’ l’appello della giunta comunale, che con un’apposita delibera ha varato il progetto indirizzato alla sponsorizzazione delle aree verdi, comprese quelle ... ilrestodelcarlino.it AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATE ALLA CURA, MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE O VALORIZZAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI. Tutte le informazi - facebook.com facebook