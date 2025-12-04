Aree verdi in città e spazio ai privati | al via il progetto di sponsorizzazione delle rotatorie
Una piccola area verde al centro della strada, gradevole alla vista ed esteticamente valorizzata. La Giunta comunale, con apposita delibera, ha approvato il progetto dedicato alla sponsorizzazione delle aree verdi, comprese quelle situate all’interno delle rotatorie stradali. Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
