Spider-Man un nuovo rumor svela chi sarà il grande cattivo della prossima trilogia

Un nuovo rumor rivela che il villain principale della prossima trilogia di Spider-Man sarà un avversario sconosciuto, alimentando le speculazioni tra i fan. La notizia si diffonde dopo che alcune fonti indicano un personaggio misterioso pronto a sfidare il giovane eroe di Tom Holland. La scelta di questo nemico potrebbe cambiare le dinamiche delle nuove avventure di Spider-Man. I dettagli sulla storyline rimangono ancora segreti, creando attesa tra gli appassionati.

Si intensificano le voci secondo cui il Peter Parker di Tom Holland potrebbe affrontare un'unica grande minaccia nel corso dei nuovi tre film che lo vedranno protagonista Spider-Man: Brand New Day segnerà un nuovo inizio per Peter Parker nell'Universo Cinematografico Marvel. In questo primo film, il supereroe di Tom Holland sembra destinato ad affrontare diverse minacce provenienti dalla strada, tra cui Scorpion, Boomerang e Tarantula, ma una sola si protrarrà per tutta la trilogia. Chi sarà il nuovo grande avversario di Spider-Man Al posto del sindaco Wilson Fisk, il quale non apparirà, sembra che Tombstone sarà il grande cattivo della nuova trilogia dedicata all'Arrampicamuri della Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Argomenti discussi: La trama del nuovo film di Spider-Man; Gwen Stacy in Spider-Man Brand New Day: spunta il nome di Kiernan Shipka; Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la produzione si è assestata dopo le difficoltà; Spider-Man, svelata la trama di Brand New Day. E conferma i rumor sul film Marvel.

Parlando di Spider-Man: Brand New Day, lo scooper Daniel Richtman afferma che… Attenzione! Spoiler! … … … … … … … … … … … il personaggio di Sadie Sink avrà un rapporto stretto con Punisher. Inoltre controllerà il personaggio interpretato da Liza C - facebook.com facebook