Star Wars un nuovo rumor sulla prossima trilogia non farà felici i fan

Un nuovo rumor riguardante la prossima trilogia di Star Wars ha destato interesse tra i fan. Simon Kinberg sarebbe coinvolto nello sviluppo di episodi X, XI e XII, continuando le vicende con i personaggi più recenti. Mentre il ritorno nelle sale cinematografiche è imminente, poche informazioni ufficiali sono ancora disponibili sui futuri progetti della Lucasfilm, ma alcune indiscrezioni stanno iniziando a circolare.

Come noto, Simon Kinberg sta lavorando a una nuova trilogia della saga che alla fine potrebbe tramutarsi proprio negli episodi X, XI e XII e dovrebbe proseguire con i personaggi più recenti Mentre quest'anno si compirà il ritorno di Star Wars nelle sale cinematografiche, non ci sono altri dettagli riguardanti i prossimi progetti della Lucasfilm, anche se qualcosa sta cominciando a emergere. Il prossimo maggio arriverà al cinema Star Wars: The Mandalorian and Grogu, mentre nel 2027 sarà il turno di Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling. Nelle ultime ore, però, sono emerse alcune voci sull'annunciata trilogia scritta da Simon Kinberg e prodotta da Dave Filoni, nuovo boss della Lucasfilm. La teoria sulla nuova Trilogia di Simon KinbergDurante la Star Wars Celebration 2023, si era speculato su un nuovo film dedicato a Rey Skywalker, parte di una possibile nuova trilogia. Non è un cameo. E nemmeno una semplice apparizione simbolica. Secondo le ultime indiscrezioni, Rey Skywalker avrà un ruolo importante nella prossima trilogia di Star Wars, con Daisy Ridley pronta a tornare nei panni del personaggio che ha segnato l'ulti

