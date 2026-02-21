Mansouri ucciso a Rogoredo dal poliziotto Cinturrino la frase del collega e l' ipotesi sulla messa in scena

Mansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un intervento di polizia, un fatto che ha sollevato molti dubbi sulla dinamica. Secondo quanto riferito da un collega, l’assistente capo Cinturrino ha detto di aver ricevuto l’incarico di andare al commissariato Mecenate subito dopo lo sparo. La testimonianza suggerisce che l’episodio potrebbe essere stato organizzato, ma le autorità indagano ancora sulle responsabilità. La scena resta avvolta da molti interrogativi.

Proseguono gli accertamenti della Procura di Milano sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un’operazione antidroga. Tra gli elementi emersi dagli interrogatori dei quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso spicca anche il racconto di uno dei colleghi presenti al momento dello sparo. Il poliziotto più vicino all’assistente capo Carmelo Cinturrino, indagato per omicidio volontario, ha dichiarato di essere stato incaricato proprio da quest’ultimo di recarsi al commissariato Mecenate per recuperare uno zaino poco dopo che il giovane era stato colpito alla testa.🔗 Leggi su Virgilio.it

Un colpo alla tempia: così l'agente ha ucciso il pusher a Rogoredo. L'ipotesi della messa in scena sulla pistola finta e le frasi del collegaUn agente ha ucciso il pusher a Rogoredo con un colpo alla tempia, stando alle prime ricostruzioni.

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

