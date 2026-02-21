Mansouri ucciso a Rogoredo dal poliziotto Cinturrino la frase del collega e l' ipotesi sulla messa in scena
Mansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un intervento di polizia, un fatto che ha sollevato molti dubbi sulla dinamica. Secondo quanto riferito da un collega, l’assistente capo Cinturrino ha detto di aver ricevuto l’incarico di andare al commissariato Mecenate subito dopo lo sparo. La testimonianza suggerisce che l’episodio potrebbe essere stato organizzato, ma le autorità indagano ancora sulle responsabilità. La scena resta avvolta da molti interrogativi.
Proseguono gli accertamenti della Procura di Milano sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un’operazione antidroga. Tra gli elementi emersi dagli interrogatori dei quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso spicca anche il racconto di uno dei colleghi presenti al momento dello sparo. Il poliziotto più vicino all’assistente capo Carmelo Cinturrino, indagato per omicidio volontario, ha dichiarato di essere stato incaricato proprio da quest’ultimo di recarsi al commissariato Mecenate per recuperare uno zaino poco dopo che il giovane era stato colpito alla testa.🔗 Leggi su Virgilio.it
Un colpo alla tempia: così l'agente ha ucciso il pusher a Rogoredo. L'ipotesi della messa in scena sulla pistola finta e le frasi del collegaUn agente ha ucciso il pusher a Rogoredo con un colpo alla tempia, stando alle prime ricostruzioni.
Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente; Pusher morto a Rogoredo, quel buco di 23 minuti (tra lo sparo e i soccorsi) e i dubbi sulla pistola; Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, gli altri agenti indagati: Ci mentì sui soccorsi; Cosa non torna nella storia dell’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo.
Ci sono sempre più dubbi sulla versione della polizia sull’uomo ucciso a RogoredoOrmai da giorni la procura di Milano sta indagando sulla morte di Abderrahim Mansouri, l’uomo di 28 anni che lo scorso 26 gennaio è stato ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto a Rogoredo, ne ... ilpost.it
Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it
Sembra che l’agente chiedesse il pizzo agli spacciatori della zona Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne Abderrahim Mansouri al limitare del “bosco della droga” di Rogoredo - facebook.com facebook
Il caso del Pusher ucciso a Rogoredo da un agente, gli altri poliziotti indagati: Carmelo Cinturrino avrebbe gestito da solo le fasi successive alla morte di Abderrahim Mansouri. Piantedosi: "La polizia farà chiarezza senza sconti" x.com