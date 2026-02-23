sparatoria a rogoredo cinturrino fermato per omicidio volontario

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28enne marocchino coinvolto in un episodio di spaccio a Rogoredo. La sua azione ha portato alla sua immediata sospensione e a un’indagine dettagliata. Le forze dell’ordine hanno fermato il poliziotto poco dopo l’incidente, per chiarire le circostanze del fatto. La sparatoria ha attirato l’attenzione dei residenti e degli investigatori, che stanno ricostruendo l’accaduto. La dinamica resta al centro delle indagini in corso.

AGI - Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne pusher marocchino ucciso nella sparatoria a Rogoredo, vicino Milano, da un colpo esploso dal poliziotto 41enne. Pm, gravi indizi a carico di Cinturrino. In una nota, la Procura di Milano comunica che la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Carmelo Cinturrino "gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim". Il provvedimento, viene spiegato, si basa "sugli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento". 🔗 Leggi su Agi.it

Argomenti discussi: Sparatoria di Rogoredo, il poliziotto indagato insiste: Ho sparato perché avevo paura; Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Pusher ucciso a Rogoredo, l'ipotesi della pistola messa dopo e la bugia sui soccorsi; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino.

