Gelateria espone il gusto &#8216;pistacchio gay' scoppia la polemica | Così si alimentano bullismo e stereotipi

Una gelateria di Catania ha introdotto un nuovo gusto chiamato

In una gelateria di Catania è comparso un nuovo gusto, verde e rosa, il 'pistacchio gay'. Sui social la foto della vaschetta con il cartellino si è diffusa rapidamente ed è scoppiata la polemica: "Alimenta bullismo, stereotipi e cultura machista". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

