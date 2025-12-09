Juve da Tudor a Spalletti | altro che svolta i numeri tra i due tecnici sono sostanzialmente gli stessi! L’analisi sui bianconeri e tutti i dati
di Luca Fioretti Juve da Tudor a Spalletti, l'analisi del Corriere: si subisce meno ma la media punti è quasi identica, l'attacco non decolla e la svolta non è ancora arrivata. Il cambio in panchina doveva dare la scossa elettrica alla stagione, ma i numeri raccontano una verità più sfumata, fatta di piccoli passi avanti difensivi e vecchi problemi strutturali che faticano a sparire. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha messo sotto la lente d'ingrandimento il rendimento della Juventus, paragonando le prime 8 uscite della gestione di Luciano Spalletti con le 11 partite guidate dal suo predecessore, Igor Tudor.
La Juventus di Spalletti fa meglio di quella di Tudor? La media punti e i numeri in attacco e difesa - Nel complesso i bianconeri subiscono meno pericoli; 155 tiri subiti con Tudor (14,1 di media) contro i 68 di Spalletti (8,5) e anche quelli indirizzati nello specchio bianconero calano: 47 con Igor (4 ...