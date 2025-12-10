Juve c’è il Pafos a pari punti E Spalletti fa mea culpa
La Juventus si prepara ad affrontare il Pafos allo Stadium, una squadra cipriota che, dopo cinque partite di Champions, condivide con i bianconeri lo stesso punteggio in classifica. Un risultato inaspettato che spinge l'allenatore Spalletti a fare mea culpa, evidenziando le difficoltà di un cammino ancora tutto da scrivere.
Cinque partite di Champions disputate e i punti in classifica sono gli stessi del Pafos, squadra cipriota che la Juventus ospiterà stasera allo Stadium: a raccontarla così e a tornare indietro con gli anni, sembra una barzelletta. Invece il calcio è cambiato davvero e anche da quelle parti si possono allestire formazioni competitive, al punto che il Pafos ha finora perso contro il Bayern Monaco battendo però il Villareal e pareggiando altre tre gare. Meglio insomma i bianconeri non prendano sotto gamba l’impegno odierno: per di più, la Signora è reduce dal ko di Napoli («ho danneggiato la squadra con le mie scelte ed è la prima cosa che ho detto appena rientrati in spogliatoio », il mea culpa di Spalletti) e non può permettersi altri passi falsi né angosciarsi per un cambio di rotta che finora non c’è stato: la Juve viaggia infatti più o meno alla stessa velocità di quella di Tudor (1,6 punti a partita, contro i precedenti 1,5) e segna appena 1,5 gol a match (contro il precedente dato di 1,4). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Juve, Champions in salita: ora decisive le partite contro Bodo e Pafos
Juve Pafos: ruolino di marcia da schiacciasassi per i prossimi avversari in Champions League. Come sta andando il loro cammino in Cipro
Arbitro Juve Pafos, designato il fischietto del match di Champions League: chi dirigerà l'incontro in programma mercoledì allo Stadium
#Juve, Del Piero gioca con il Pafos! E ha pure vinto... Vai su X
Juve, Del Piero gioca con il Pafos! E ha pure vinto... - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Pafos, la probabile formazione: Spalletti, clamorosa novità davanti - Bianconeri impegnati nella sesta giornata di Champions League contro i ciprioti: le idee del tecnico per il match dell'Allianz Stadium
