Spalletti discorso alla squadra | Vi state giocando la Juve Mea culpa e una richiesta verso il Gala ascoltano anche i dirigenti

Spalletti ha parlato alla squadra, dicendo che le partite decisive contro la Juventus sono fondamentali. Il tecnico ha ammesso alcune colpe e ha chiesto ai giocatori di concentrarsi al massimo. Durante l’incontro, anche i dirigenti hanno ascoltato senza intervenire. La squadra si prepara così alle sfide più importanti della stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in campo e ottenere risultati concreti. La tensione cresce in vista delle prossime partite chiave.

che però non intervengono. La Juventus si trova di fronte a un bivio decisivo, compressa in una settimana che definirà non solo la classifica, ma l’identità stessa del progetto tecnico. Dopo il tonfo interno contro il Como, l’aria alla Continassa si è fatta pesante, carica di una delusione che Luciano Spalletti ha cercato di scuotere con un confronto diretto e brutale nella sua sincerità. Il tecnico toscano, pur ammettendo le proprie colpe nella gestione dei momenti e degli umori post-Inter, ha spostato il focus dal proprio futuro a quello del gruppo, lanciando un monito che risuona come un’ultima chiamata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, c’è il Pafos a pari punti. E Spalletti fa mea culpaLa Juventus si prepara ad affrontare il Pafos allo Stadium, una squadra cipriota che, dopo cinque partite di Champions, condivide con i bianconeri lo stesso punteggio in classifica.

Spalletti ha cambiato la Juve in 49 giorni, il 7 dicembre a Napoli fece mea culpa (Tuttosport)In 49 giorni, Luciano Spalletti ha influito sulla Juventus, come riportato da Tuttosport.

Primo discorso di Spalletti da nuovo allenatore della Juventus #primo #discorso #spalletti #juventus

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo la vergogna Bastoni. Scatta l’allenamento invisibile; Juve, il discorso commovente di Spalletti alla squadra: cosa ha chiesto e la risposta dei giocatori; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Como; Spalletti: Como squadra forte, Di Gregorio gioca, Bremer out.

Juventus, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Cosa ha detto il tecnico nello spogliatoioJuventus, quale discorso ha fatto Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Le parole del tecnico nello spogliatoio, retroscena Alla Continassa è andata in scena una seduta di allenamento diversa dalle alt ... calcionews24.com

Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo la vergogna Bastoni. Scatta l’allenamento invisibileTORINO - Un bel discorso alla squadra. Di quelli che emozionano. Vuoi perché la ferita è fresca e comprensibilmente ancora aperta, vuoi perché la Juve si è riscoperta più compatta e unita che mai dopo ... msn.com

È chiaro il discorso di Spalletti nel post partita, se la Juve è questa non si può ambire a nessuno risultato Cosa ne pensate del periodo bianconero - facebook.com facebook

Ravezzani: “Discorso bellissimo di Marotta. Spalletti Non è vero che Chivu…” x.com