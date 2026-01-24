In 49 giorni, Luciano Spalletti ha influito sulla Juventus, come riportato da Tuttosport. Il 7 dicembre a Napoli, Spalletti ha riconosciuto i propri errori, dimostrando una crescita nella sua gestione. Ora, il tecnico napoletano conosce meglio la Juventus rispetto alla prima partita, quando il Napoli dominò con un risultato di 2-1. Questa evoluzione segna un importante passo nel confronto tra le due squadre.

Luciano Spalletti – raccontano da Torino sulle colonne di Tuttosport – ora è sicuramente più addentro alla Juventus rispetto alla partita d’andata, dove la Juve non fu all’altezza di un Napoli straripante e dominante che vinse 2-1 (e parve anche un risultato bugiardo). Ora la quadra dei suoi undici l’ha trovata, anche se a Cagliari ci sono state non poche difficoltà. Spalletti non è più quello dell’andata a Napoli, ora ha trovato una quadra diversa e precisa (Tuttosport). Scrive così Tuttosport: “Il primo tentativo di smontare e rimontare la Juve, per darle nuova forma, fu fatto proprio il 7 dicembre a Napoli, una “spallettata”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti ha cambiato la Juve in 49 giorni, il 7 dicembre a Napoli fece mea culpa (Tuttosport)

Leggi anche: Napoli Juve senza attaccanti, Spalletti fa mea culpa: «Ho sbagliato io». Kalulu conferma: «Ci ha detto che ci ha danneggiati»

Juve, c’è il Pafos a pari punti. E Spalletti fa mea culpaLa Juventus si prepara ad affrontare il Pafos allo Stadium, una squadra cipriota che, dopo cinque partite di Champions, condivide con i bianconeri lo stesso punteggio in classifica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

Argomenti discussi: Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; UCL | Juventus-Benfica, la conferenza stampa di Spalletti e Thuram; Non ti muovi dalla Juve: Perin convinto da Spalletti, cosa è cambiato con Locatelli; Spalletti dalla gag con Thuram che fa ridere tutti al vino per Mourinho: Mi aspetto qualche furbata...

Juve-Napoli, Spalletti cambia ancora: ha deluso e va in panchinaCresce l'attesa per la super sfida tra Juventus e Napoli, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:00 a Torino ... calciomercato.it

Juventus, David cambia ruolo: la rivelazione di SpallettiAttenzione alla rivelazione di Spalletti nel post gara di Juventus-Benfica. Il tecnico della Juventus, infatti, ha confermato che con l’arrivo di un nuovo centravanti, David potrebbe agire anche da ... fantamaster.it

La Juventus di Spalletti ha cambiato volto: può tornare in corsa per lo Scudetto - facebook.com facebook

VIDEO - #Spalletti pre #JuveBenfica: "Mercato Il mio pensiero non è mai cambiato e mi aspetto niente, poi gli infortuni possono far venire altri pensieri... Contratto Non ho fatto niente per meritare il rinnovo... per una casualità della partita siamo tutti «insuffi x.com