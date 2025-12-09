La Space Economy italiana guida il PIL con produttività a +65%

Periodicodaily.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Space Economy italiana ottiene per la prima volta una misurazione puntuale nell'ambito dei Conti Nazionali, grazie a un progetto di ricerca congiunto tra l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). I risultati del Conto Tematico sono stati presentati a Roma in occasione dell'evento "Towards a thematic account of the . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Ora la Fiera decolla nello spazio con Bex, debutta un nuovo evento dedicato alla space economy

Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex - beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre

Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex – beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre

space economy italiana guidaLa Space Economy italiana guida il PIL con produttività a +65% - Istat e ASI pubblicano i dati chiave 2021 sulla Space Economy: 2 miliardi di valore aggiunto. Lo riporta adnkronos.com