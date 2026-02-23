Space 2000 disegna il rilancio di add

La strategia di crescita di Space 2000 si è concretizzata con l’acquisizione del marchio add, causata dalla volontà di espandere il suo portafoglio. Il gruppo torinese, con un fatturato di 35,2 milioni di euro, ha preso in gestione proprietà intellettuale, know-how produttivo e risorse strategiche di add. Questo passo permette a Space 2000 di rafforzare la propria presenza nel settore. L’operazione si inserisce in un progetto di sviluppo più ampio.

© Panorama.it - Space 2000 disegna il rilancio di add

Entra nel vivo la strategia di crescita di Space 2000 per add. Il gruppo torinese da 35,2 milioni di euro di fatturato, cui fanno capo i marchi Bomboogie, Censured, Waxed, Fortown, Ai Riders nonché la licenza di Invicta, dallo scorso novembre è proprietario anche del marchio add, di cui ha rilevato proprietà intellettuale, know-how produttivo e risorse strategiche. In occasione dell’inaugurazione del nuovo headquartershowroom di 900 metri quadrati in via Morimondo a Milano, Manuele Musso, managing director del gruppo insieme al fratello Cristiano, ha spiegato gli step che riporteranno alla ribalta il marchio icona dei piumini ultralight. 🔗 Leggi su Panorama.it China vows to develop space tourism, explore deep space as it races USLa Cina punta a sviluppare il turismo spaziale nei prossimi cinque anni. South Korea revives plan to add medical students; doctors criticise bidLa Corea del Sud rilancia il piano di aumentare il numero di studenti in medicina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Space 2000 decolla con l’Ia linee di abbigliamento disegnate con l’algoritmoPrima l’investimento in un magazzino verticale automatizzato di ultima generazione, poi l’utilizzo dell’intelligenza artificiale di OpenAi, affiancata ai designer, per sviluppare le collezioni e ... torino.repubblica.it Invicta affida le collezioni a Space 2000Invicta affida l’apparel a Space 2000. L’azienda nell’orbita del gruppo Seven ha firmato un accordo di licenza con la fashion industry italiana per il design, lo sviluppo e la distribuzione delle ... milanofinanza.it