Crack davanti al Marconi | Sos Parma denuncia spaccio e consumo in strada vicino a una scuola

Sos Parma segnala il problema dello spaccio e del consumo di sostanze davanti al Marconi, una scuola frequentata quotidianamente da studenti, famiglie e residenti. La presenza di attività illecite in questa zona, molto trafficata, rappresenta un rischio per la sicurezza e il benessere della comunità. È importante sensibilizzare e intervenire per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti gli utenti di questa area.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.