Crack davanti al Marconi | Sos Parma denuncia spaccio e consumo in strada vicino a una scuola
Sos Parma segnala il problema dello spaccio e del consumo di sostanze davanti al Marconi, una scuola frequentata quotidianamente da studenti, famiglie e residenti. La presenza di attività illecite in questa zona, molto trafficata, rappresenta un rischio per la sicurezza e il benessere della comunità. È importante sensibilizzare e intervenire per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti gli utenti di questa area.
“Non è una zona “di passaggio” qualsiasi: il Marconi è una scuola e la strada davanti e attorno è una via molto utilizzata, attraversata ogni giorno da studenti, famiglie, residenti, lavoratori e persone che semplicemente camminano o prendono l’autobus. Eppure, nel pomeriggio, continuano ad. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
