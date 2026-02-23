Sovranità limitate Vecchie e nuove sfere d’influenza

Una studiosa, vicina a Kissinger, ha descritto una riunione in cui si discuteva delle sovranità limitate e delle sfere di influenza. La causa principale è stata la crescente pressione internazionale che riduce l’autonomia degli stati. Durante l'incontro, si è parlato di come le potenze affrontano le sfide di mantenere il controllo nelle aree strategiche. La discussione ha rivelato tensioni tra vecchie e nuove dinamiche geopolitiche. La conversazione prosegue con dettagli sulle implicazioni di questa situazione.

Sul Pci al governo la dottrina Kissinger era chiara: “Neanche un caffè con i comunisti”. Gli si mettono i bastoni tra le ruote, anche al prezzo di promuovere un golpe A raccontarmi la riunione fu una studiosa che vi aveva partecipato ed era intima di Kissinger. Non so se fosse una delle “ragazze” che Kissinger si portava a Parigi per coprire i suoi primi incontri segreti con i cinesi, e su cui Mao aveva scherzato con Nixon, Zhou Enlai e lo stesso Kissinger, nell’incontro conviviale a Pechino. A Harvard, dove Kissinger aveva diretto l’International Seminar fino al 1971, lui e Suzanne Berger erano dirimpettai d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La politica delle sfere d’influenza annuncia guerre e oppressioneLa politica delle sfere d’influenza continua a influenzare le relazioni internazionali, creando tensioni e possibili conflitti.

Groenlandia: Boccia, 'balbettii preoccupanti da Ue, così si legittimano sfere di influenza'Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia evidenziano una crescente attenzione delle grandi potenze per territori strategici.

Il ritorno alle sovranità limitate e alle sfere di influenzaTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. L’ampia intervista rilasciata al Corriere della Sera (domenica 23 febbraio) da Dimitri ... corriere.it

La pace a sovranità limitataNella bozza in mano a Trump, che ufficialmente Putin deve ancora vidimare, sono ben chiare le conquiste del Cremlino: la Crimea diventa russa come l’intero Donbass, quindi non solo l’86 per cento del ... repubblica.it

