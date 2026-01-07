Groenlandia | Boccia ' balbettii preoccupanti da Ue così si legittimano sfere di influenza'

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia evidenziano una crescente attenzione delle grandi potenze per territori strategici. In questo contesto, le parole del presidente statunitense sembrano riflettere un'aspirazione di riaffermazione delle sfere di influenza, un fenomeno che solleva preoccupazioni sulla sovranità e sulla stabilità regionale. Analizzare queste dinamiche permette di comprendere meglio le implicazioni geopolitiche di un'area così strategica.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia non sono folclore politico, ma l'espressione di una visione fondata sul ritorno delle sfere di influenza, in cui le grandi potenze pretendono di decidere il destino di territori strategici”. Lo afferma Francesco Boccia in un intervento sul Messaggero nel quale critica la debolezza della reazione europea alle rivendicazioni dell'ex presidente americano. Secondo Boccia, la Groenlandia viene trattata come “una pedina geopolitica” per il controllo di basi militari, rotte artiche e risorse, con la sovranità e l'autodeterminazione dei popoli ridotte a variabili secondarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

