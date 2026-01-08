La politica delle sfere d’influenza annuncia guerre e oppressione

La politica delle sfere d’influenza continua a influenzare le relazioni internazionali, creando tensioni e possibili conflitti. Le grandi potenze sembrano orientate a rafforzare le proprie posizioni, con rischi di oppressione e instabilità globale. Per l’Europa, questa situazione rappresenta una minaccia alla stabilità e alla pace, richiedendo attenzione e dialogo per prevenire escalation e conflitti armati.

Le grandi potenze mondiali sembrano volersi spartire il mondo con la forza. Per l’Europa sarebbe un incubo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

