La politica delle sfere d’influenza annuncia guerre e oppressione

La politica delle sfere d’influenza continua a influenzare le relazioni internazionali, creando tensioni e possibili conflitti. Le grandi potenze sembrano orientate a rafforzare le proprie posizioni, con rischi di oppressione e instabilità globale. Per l’Europa, questa situazione rappresenta una minaccia alla stabilità e alla pace, richiedendo attenzione e dialogo per prevenire escalation e conflitti armati.

