GPS Primaria 2026 oltre 175mila gli iscritti | il Nord in affanno Sicilia e Campania in testa per numero Tutti i dati per Regione e Provincia

Le GPS Primaria 2026 hanno attirato oltre 175 mila iscritti, a causa della crescente domanda di insegnanti. Il Nord mostra segnali di difficoltà nel gestire questa mole di candidature, mentre Sicilia e Campania sono le regioni con il maggior numero di aspiranti. La sfida per le scuole di queste aree riguarda l'organizzazione delle supplenze e la gestione delle graduatorie. I dati regionali e provinciali rivelano un quadro variegato che richiede attenzione.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola primaria per il 2026 superano quota 175 mila aspiranti su base nazionale. L’elaborazione dei dati ufficiali da parte del Centro studi OrizzonteScuola, ripuliti dalle duplicazioni ministeriali, mostra una distribuzione fortemente disomogenea tra le aree del Paese, con una netta concentrazione nel Mezzogiorno e nelle grandi aree metropolitane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: GPS 2026/2028: Come e chi può inserirsi in prima e in seconda fascia oltre che nelle graduatorie d’istituto; Provincia delle GPS 2026: unica per tutte le classi di concorso, si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni. Pillole di Question Time; GPS 2026/2028: faq e schede di sintesi della UIL Scuola; GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITI.

Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaParte oggi, 23 febbraio, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028. Le Gps sono elenchi provinciali a validità biennale utilizzati dal minist ... tg24.sky.it

Gps 2026, ci siamo: domande al via dal 23 febbraio. Ecco come inviarle e fino a quandoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da oggi sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.Chi può iscriver ... tecnicadellascuola.it

