Harry ci sta avvertendo l’allarme del circolo Rabat sull’erosione della costa

Il Circolo Rabat, rappresentato dal presidente Daniele Gucciardo, ha diffuso un allarme riguardo all’erosione della costa, in particolare del viale delle Dune. L’evento causato dal ciclone Harry rappresenta un segnale di un fenomeno più ampio e continuo. Questa riflessione invita a un’attenzione costante sulle condizioni del territorio e alla necessità di interventi per tutelare l’ambiente costiero.

Dal viale delle Dune alla viabilità litoranea, proposta una strategia di adattamento basata su rinaturalizzazione, arretramento delle infrastrutture e tutela del cordone dunale Il ciclone Harry non è stato un episodio isolato ma un segnale chiaro di un processo in atto. È il senso della riflessione resa pubblica dal Circolo Rabat che attraverso il presidente Daniele Gucciardo lancia un allarme sulle condizioni della costa e, in particolare, del viale delle Dune, sempre più esposto agli effetti delle mareggiate e dell’erosione. Secondo il circolo, il progressivo arretramento della linea di costa e il cedimento delle infrastrutture dimostrano come il cambiamento climatico sia ormai una realtà con cui il territorio deve fare i conti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

