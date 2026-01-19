Giovane sorpreso con un coltello denunciato a Ischia

Un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla polizia a Ischia dopo essere stato sorpreso in possesso di un coltello di circa 20 centimetri. L’episodio, avvenuto recentemente, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto alla denuncia del ragazzo. L’episodio rientra nelle attività di controllo e prevenzione condotte sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 18 anni sorpreso con un coltello di 20 centimetri è stato denunciato dalla polizia ad Ischia. Gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti a seguito di una segnalazione su YouPol riguardante un giovane che aveva un coltello in un esercizio commerciale nel Comune di Ischia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovane sorpreso con un coltello, denunciato a Ischia Leggi anche: Sorpreso con coltello e arnesi da scasso: denunciato giovane telesino Leggi anche: Telese, denunciato un giovane trovato con coltello e arnesi da scasso Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Sorpreso mentre tenta un furto, arrestato giovane - A Porto Sant’Elpidio un elpidiense di 25 anni è stato colto mentre tentava un furto all’interno di uno chalet. ilrestodelcarlino.it I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno bloccato un 42enne sorpreso mentre tentava di derubare la giovane donna in centro storico - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.