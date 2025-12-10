Furto di fari nel parcheggio della metro di Scampia | arrestati due uomini dopo inseguimento

Due uomini sono stati arrestati nel parcheggio della metropolitana di Scampia, a Napoli, dopo essere stati colti in flagrante mentre rubavano fari dalle auto parcheggiate. L'intervento rapido della Polizia di Stato ha evitato ulteriori danni e portato all'arresto dei responsabili, con un inseguimento che ha concluso un'azione immediata e decisa.

Colti in flagrante mentre rubavano fari dalle auto parcheggiate: è finita con due arresti l'azione fulminea della Polizia di Stato nel parcheggio della metropolitana di Scampia, periferia Nord di Napoli. A finire in manette un 50enne e un 52enne, entrambi napoletani e già noti alle forze dell'ordine, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico.

Nel parcheggio della metro a rubare fari delle auto in pieno giorno, due arresti a Scampia - Due uomini, di 52 e 50 anni, sono stati arrestati dopo una colluttazione nel parcheggio della metro di Scampia, Napoli Nord: avevano appena rubato i fari