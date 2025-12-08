Catania scoperti grazie alle telecamere mentre tentano un furto | arrestati due uomini di 44 e 47 anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Sottotitolo. Intervento rapido della Polizia di Stato dopo la segnalazione del proprietario, che ha osservato la scena in diretta tramite videosorveglianza. Da verificare in sede giudiziaria le responsabilità degli indagati. La segnalazione e l’intervento immediato. La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 44 e 47 anni, indiziati del reato di tentato furto in abitazione, con la presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, dopo una richiesta d’aiuto giunta al numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Scoperti e sequestrati 400 chili di materiale pirotecnico a Catania. È l'esito di un'operazione del comando provinciale dei carabinieri di Catania in vista del periodo natalizio e di fine anno, finalizzati a prevenire la detenzione, la vendita e l’uso illegale di materi - facebook.com Vai su Facebook
All’Aeroporto di #Catania, #ADMgov e @GDF hanno scoperto 6 kg di coralli protetti dalla Convenzione CITES nel bagaglio di un passeggero. Sequestrata la merce e sanzionato l’importatore. Vai su X
Tentano furto in abitazione ma vengono scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza: due arresti - La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 44 e 47 anni per tentato furto in abitazione, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Lo riporta grandangoloagrigento.it