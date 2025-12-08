Catania scoperti grazie alle telecamere mentre tentano un furto | arrestati due uomini di 44 e 47 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sottotitolo. Intervento rapido della Polizia di Stato dopo la segnalazione del proprietario, che ha osservato la scena in diretta tramite videosorveglianza. Da verificare in sede giudiziaria le responsabilità degli indagati. La segnalazione e l’intervento immediato. La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 44 e 47 anni, indiziati del reato di tentato furto in abitazione, con la presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, dopo una richiesta d’aiuto giunta al numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

