Mostra Scambio Caserta | all’A1Expò l’ottava edizione accende la passione per i motori d’epoca

Da puntomagazine.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mostra Scambio Caserta, giunta alla sua ottava edizione, si svolge all’A1Expò, offrendo un’occasione per appassionati e appassionate di motorismo d’epoca di scoprire veicoli storici, moto e bici d’epoca. L’evento rappresenta un momento di incontro e di valorizzazione della cultura automobilistica, coinvolgendo tutte le generazioni in un viaggio nel passato fatto di passione, storia e tradizione.

Un viaggio nel tempo tra auto, moto e bici d’epoca: passione, storia e cultura per tutte le generazioni. Torna Mostra Scambio Caserta con l’ottava edizione, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio presso il Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud). Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori d’epoca e per chi desidera vivere un vero e proprio viaggio nel tempo tra auto, moto e biciclette che hanno fatto la storia della motoristica nazionale ed internazionale. Mostra Scambio è l’evento dedicato ad auto, moto e bici d’epoca, ricambi, accessori, manualistica, editoria specializzata e modellismo, un punto di riferimento per collezionisti, club di settore ed appassionati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

mostra scambio caserta all8217a1exp242 l8217ottava edizione accende la passione per i motori d8217epoca

© Puntomagazine.it - Mostra Scambio Caserta: all’A1Expò l’ottava edizione accende la passione per i motori d’epoca

Leggi anche: AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna

Leggi anche: Caserta accende la sua Notte Bianca: la 4^ edizione è dedicata a Lello Menditto e ai grandi padri casertani

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.