Sora Contro la guerra mostra al Museo della Valle del Liri

Dal 24 gennaio all’8 febbraio 2026, il Museo della Media Valle del Liri di Sora ospiterà la mostra collettiva “Contro la guerra”. L’esposizione coinvolge 44 artisti che, attraverso il linguaggio visivo, affrontano il tema della pace e della condanna ai conflitti. Un’occasione per riflettere sui valori civili e sul ruolo dell’arte come strumento di comunicazione e sensibilizzazione.

Dal 24 gennaio all'8 febbraio 2026 il Museo della Media Valle del Liri di Sora ospiterà la mostra collettiva "CONTRO LA GUERRA", un progetto artistico e culturale di forte valore civile che coinvolge 44 artisti chiamati a confrontarsi, attraverso il linguaggio visivo, con uno dei temi più.

Il Museo della Media Valle del Liri apre le sue porte alla presentazione del libro "Le avventure di Terry Fox". Un evento dedicato a conoscere la storia e il percorso di questo celebre eroe canadese, attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni. Un'occasione per avvicinarsi a temi di coraggio, determinazione e solidarietà.

