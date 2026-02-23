' Soqquadro' | il mondo si capovolge alla Città del Teatro di Cascina

Cosa succede quando tutto si capovolge? Quando l’ordine lascia spazio al disordine, e proprio da quel disordine nasce la meraviglia?È da questa domanda che prende vita Soqquadro, lo spettacolo in scena domenica 1 marzo alle ore 17.30 alla Città del Teatro di Cascina, pensato per bambini dai 3 anni e per le loro famiglie.Protagonisti sono Alba e Aldo, due figure abituate a una vita ordinata e prevedibile. Ma basta un attimo – una caduta in una pozzanghera durante un giorno di pioggia – per far cambiare tutto. Quell’incidente apparentemente banale diventa infatti una porta verso un mondo “sottosopra”, fatto di luci, colori, emozioni e scoperte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Teatro in famiglia Domenica 15 febbraio, ore 16 SOQQUADRO Una pozzanghera, un inciampo, e il mondo si capovolge. Alba e Aldo entrano in una realtà fatta di luci, colori ed emozioni dimenticate, dove il gioco riporta in superficie la meraviglia dell’infan - facebook.com facebook