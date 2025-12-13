The Swingles – Together at Christmas a La città del teatro di Cascina

Il 20 dicembre alle 21, la Città del Teatro di Cascina ospiterà il famoso gruppo vocale The Swingles in un concerto natalizio intitolato “Together at Christmas”. Un evento speciale che promette di incantare il pubblico con un coinvolgente viaggio musicale tra le melodie delle feste, eseguite con la raffinatezza e la maestria che contraddistinguono questo ensemble internazionale.

