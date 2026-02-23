Dazi Trump fa i conti con le sue stesse promesse | il 60% degli americani disapprova il suo governo

Le politiche commerciali di Trump hanno portato a un calo di 80mila posti di lavoro rispetto all'amministrazione Biden, causando malcontento tra il 60% degli americani. Le promesse di rafforzare l'economia si scontrano con i dati concreti di perdita occupazionale. La decisione di imporre nuovi dazi ha influito direttamente sui settori industriali e sui lavoratori. La situazione riflette le conseguenze di scelte politiche ormai evidenti sul mercato del lavoro.

Rispetto al periodo Biden, negli Usa sono stati persi 80mila posti di lavoro. Un dato in profonda contrapposizione con le promesse trumpiane di una ripresa dell'economia Usa. "La nuova età dell'oro" non è ancora iniziata e qualche cittadino inizia a temere di non vederne mai l'alba È bastata una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti per mandare l’economia mondiale di nuovo nel caos. Dopo mesi passati a cercare un accordo con il presidente Usa, Donald Trump, sui dazi e dopo un anno piuttosto burrascoso per quanto riguarda l’economia globale, gli sforzi messi in campo finora sono apparsi inutili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sondaggio: 60% disapprova operato TrumpUn sondaggio rivela che il 60% degli americani disapprova l’operato di Trump, a causa delle sue politiche su inflazione, dazi e immigrazione.

Gavin Newsom: l’anti-Trump che vuole vincere con le sue stesse armiGavin Newsom, governatore della California, si presenta sui social con immagini che lo ritraggono come figura di rilievo nazionale e simbolo di leadership.

I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI!

