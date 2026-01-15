Groenlandia il sondaggio boccia Trump | 75% degli americani non vuole l’isola

Un recente sondaggio rivela che il 75% degli americani si oppone all'acquisto della Groenlandia, territorio autonomo sotto controllo danese, proposta da Donald Trump. Questa opinione riflette una significativa resistenza pubblica alle iniziative di espansione territoriale promosse dall’attuale presidente degli Stati Uniti. I dati evidenziano come l’interesse di Trump per l’isola incontri il netto rifiuto della maggioranza dei cittadini statunitensi.

(Adnkronos) –Donald Trump vuole la Groenlandia. Gli Stati Uniti, però, non vogliono l'isola. Tre quarti dei cittadini statunitensi si dichiarano contrari al tentativo Usa di assumere il controllo del territorio autonomo controllato dalla Danimarca, "indicando che la spinta del presidente Donald Trump per espandere l'America incontra forti resistenze nell'opinione pubblica". Sono i risultati di un nuovo sondaggio dell'emittente statunitense Cnn, secondo cui solo il 25% dei cittadini è favorevole a prendere il controllo del territorio danese. "Persino i sostenitori del presidente sono quasi equamente divisi, con il 50% dei repubblicani e degli indipendenti di area repubblicana che dichiara di sostenerlo e il 50% che si oppone", mentre democratici e indipendenti di area democratica "sono profondamente contrari alla mossa, con il 94% di contrari complessivi, compreso l'80% che afferma di opporsi con forza".

