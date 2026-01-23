In occasione dei 250 anni dell’Accademia di Belle Arti di Brera, si apre un nuovo capitolo con il progetto del campus allo Scalo Farini, previsto per aprile. Questo intervento rappresenta un’importante evoluzione per l’istituto, che continua a promuovere l’arte e la cultura a Milano. Ricordando le parole di un bambino ascoltate nel 1971 durante una visita a Brera, si sottolinea l’importanza di stimolare la sensibilità e la creatività delle nuove generazioni.

"Io non so spiegarmi perché un quadro mi piace più di un altro". Sono le parole di un bambino. L’artista le ha ascoltate nel 1971, durante un incontro a Brera con piccoli visitatori. Nella mente gli sono rimaste sedici frasi e le ha incorniciate come fossero diplomi. Ne ha fatto un’opera d’arte ( “Ateneo“ ). "Guardare un quadro significa vederlo a occhi chiusi, dimenticarlo e quindi esserne osservati", dice oggi quell’artista, Giulio Paolini, uno dei più importanti artisti italiani contemporanei, che a 85 anni riporta nella sua lectio magistralis lo stesso sentire di quei bambini. Ma in mano ha un diploma vero: quello honoris causa, che gli è stato conferito ieri dall’ Accademia di Belle Arti di Brera (dopo la laudatio del professor Federico Ferrari) nella giornata del compleanno di questa istituzione nata 250 anni fa, il 22 gennaio 1776. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brera, 250 anni di Accademia. Nuovo campus allo Scalo Farini: "Primi spazi pronti entro aprile"

L’Accademia di Brera. Verso i primi 250 anni . Porte aperte al pubblico e una mostra su HayezL’Accademia di Brera si prepara a celebrare i suoi primi 250 anni, con eventi aperti al pubblico e una mostra dedicata a Hayez.

L'accademia di Brera compie 250 anni e 'festeggia' con un nuovo spazio da 1.500 metri mqL'Accademia di Brera di Milano compie 250 anni e celebra questo traguardo con l’apertura di un nuovo spazio di 1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'accademia di Brera compie 250 anni, 'da aprile nuovi spazi'; L'accademia di Brera compie 250 anni e 'festeggia' con un nuovo spazio da 1.500 metri mq; Brera, 250 anni di Accademia. Nuovo campus allo Scalo Farini: Primi spazi pronti entro aprile; Un francobollo per i 250 anni dell’Accademia delle Belle Arti di Brera.

Milano, l'accademia di Brera compie 250 anni: da aprile nuovi spaziIl presidente Visconti: A Scalo Farini 1.500 metri, completamento entro il 2029. Conferito il diploma honoris causa in pittura a Giulio Paolini ... rainews.it

L'Accademia di Brera compie 250 anni. Il presidente: «Ad aprile i primi traslochi allo Scalo Farini»L’Accademia di Belle Arti di Brera si fa grande. Nell’anno che segna il 250esimo anniversario di storia dell’istituto (fondato esattamente il 22 gennaio 1776 per ... leggo.it

L’Accademia di Brera a Milano festeggia i suoi primi 250 anni con un 2026 di mostre e eventi. Il programma x.com

L'incontro casuale negli anni '70 a Milano, la carriera da modello, la morte di Sergio Galeotti, la vita insieme nel palazzo di Brera: "In casa ho lasciato tutto com'era, nessuno potrà replicare quello che ha fatto lui" - facebook.com facebook