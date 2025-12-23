Foggia più verde a Natale | 27 alberi abbelliscono le fioriere di Corso Vittorio Emanuele

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Foggia si arricchisce di nuovi segni di verde e bellezza grazie alla donazione di 27 alberi – ulivi e callistemon – da parte della Bonassisa Drilling Company, collocati nelle fioriere di corso Vittorio Emanuele, uno dei luoghi simbolo della vita cittadina.L’iniziativa, realizzata in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Arrivano le nuove fioriere su Corso Vittorio Emanuele

Leggi anche: Chiuso Parco Viviani al Corso Vittorio Emanuele, “rischio alberi pericolanti”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.