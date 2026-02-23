Soccorso in quota | quattro escursionisti salvati sulla Maiella

Quattro giovani escursionisti romani sono stati salvati ieri sera sulla Maiella dopo essere rimasti bloccati tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva. La causa del loro intervento è stato un improvviso peggioramento delle condizioni meteo, che ha reso difficile il rientro. L’operazione di soccorso, complessa e tempestiva, ha coinvolto il personale del soccorso alpino. I ragazzi, due nati nel 2003 e due nel 2004, erano rimasti isolati in una zona impervia.

Quattro escursionisti romani salvati dopo un’intervento complesso del soccorso alpino sulla Maiella. Quattro giovani escursionisti romani, due nati nel 2003 e due nel 2004, sono stati salvati ieri sera intorno alle 22:30 dopo essere rimasti bloccati tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, sulla Maiella. L’intervento, complesso e articolato, ha la collaborazione tra il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e l’Aeronautica Militare. Uno dei giovani presentava un principio di congelamento agli arti inferiori ed è stato trasportato all’ospedale di Chieti per le cure necessarie. La richiesta di aiuto è arrivata ieri mattina, attivando immediatamente una squadra di tecnici del CNSAS Abruzzo, partita a piedi per raggiungere il gruppo in un’area caratterizzata da innevamento e tratti esposti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

