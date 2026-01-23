Escursionisti casertani bloccati dalla neve | salvati nel Parco della Maiella

Quattro escursionisti di Caserta sono stati soccorsi nel Parco della Maiella, nel Comune di Pennapiedimonte, dopo essere rimasti bloccati dalla neve durante un’escursione al Rifugio d’Ugni. L’intervento tempestivo dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo ha permesso di mettere in sicurezza i giovani, garantendo loro un ritorno sicuro. L’episodio evidenzia l’importanza di prepararsi adeguatamente e rispettare le condizioni ambientali durante le attività all

Quattro giovani ventenni di Caserta sono stati tratti in salvo nella notte dai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo, dopo essere rimasti bloccati durante un’escursione in zona Rifugio d’Ugni, all’interno del Parco Nazionale della Maiella, nel comune di Pennapiedimonte, in.🔗 Leggi su Casertanews.it

Escursionisti bloccati dalla fatica (e dai piedi bagnati dalla neve)Durante un'escursione in montagna, alcuni escursionisti si sono trovati in difficoltà a causa della fatica e dei piedi bagnati dalla neve.

Bloccati dalla neve sui monti della Ciociaria la sera di Capodanno: quattro 19enni salvati in elicotteroQuattro giovani di 19 anni sono rimasti bloccati a causa delle condizioni meteorologiche sul Monte La Brecciosa, nei monti della Ciociaria, la sera di Capodanno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bloccati dalla neve, quattro escursionisti ventenni salvati nella notte dal Soccorso AlpinoAbruzzo - Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto nella tarda serata di ieri a Pennapiedimonte, nel Parco Nazionale della Maiella, in zona Rifugio d’Ugni, per soccorrere quattro ... terremarsicane.it

Bloccati dalla neve sopra Ceres, due escursionisti soccorsi in montagnaLe operazioni di recupero si sono svolte in un’area innevata e impervia, non facilmente accessibile. I soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti, valutato le loro condizioni e provveduto a ... giornalelavoce.it

Nel pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS è intervenuto, su richiesta della centrale operativa 118 di Salerno, a Positano per prestare soccorso a una coppia di escursionisti. I due giovani, un uomo e una donna, stavan facebook