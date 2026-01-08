Moto in fondo a scarpata ma i soccorritori non trovano nessuno

Una motocicletta è stata ritrovata in fondo a una scarpata sulla strada provinciale 42 a Romaggi, mercoledì 7 gennaio 2026 alle 12.40. Nonostante l’intervento dei soccorritori, non è stato possibile rinvenire nessuno sul luogo. La dinamica dell’incidente e le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una moto in fondo a una scarpata ha fatto scattare la macchina dei soccorsi intorno alle 12.40 di mercoledì 7 gennaio 2026 sulla strada provinciale 42 in località Romaggi.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e un'ambulanza della Croce Bianca di Mezzanego.

