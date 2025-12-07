Bloccati in parete in una zona impervia paura per tre alpinisti Soccorritori si calano per 100 metri

GENGA – Notte di paura sulle pareti rocciose di Genga per tre alpinisti bolognesi rimasti bloccati lungo la cresta dell’anfiteatro a Falcioni. Il soccorso, concluso fortunatamente senza gravi conseguenze, è stato portato a termine dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Cani bloccati su una parete rocciosa: per recuperarli interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

Notte di paura per tre alpinisti bolognesi bloccati in parete: salvati dal soccorso alpino

Tre alpinisti bloccati sulla parete rocciosa del Monte Terminio: salvati all'alba da Soccorso Alpino. #itv - facebook.com Vai su Facebook

Notte di paura per tre alpinisti bolognesi bloccati in parete: salvati dal soccorso alpino - Brutta disavventura a Genga (Ancona), fortunatamente senza gravi conseguenze, per il gruppo che aveva perso la corretta linea di salita in un punto particolarmente impervio. Scrive ilrestodelcarlino.it

Tre alpinisti bloccati in area impervia, salvataggio nella notte - Tre alpinisti bolognesi rimasti bloccati sulla cresta dell'anfiteatro a Falcioni di Genga (Ancona) sono stati recuperati e messi in sicurezza dai tecnici del Soccorso Alpino e ... Secondo msn.com

Tre alpinisti bolognesi bloccati in area impervia, salvati nella notte - E' accaduto nelle Marche: si sono trovati in difficoltà su un tratto molto esposto. Riporta rainews.it