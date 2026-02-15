I migliori affari last-minute dei saldi da indossare per tutta la primavera e l' estate tra sneaker jeans e t-shirt incredibili

Il nome di questa stagione è saldi, e il motivo è semplice: le offerte last-minute permettono di acquistare capi di tendenza per tutta la primavera e l’estate. Questa settimana, negozi e marchi propongono sconti su sneaker, jeans e t-shirt che non si possono lasciar sfuggire. Molti clienti affollano le vetrine online e fisiche, cercando il capo perfetto a prezzi convenienti, prima che finiscano le promozioni.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Succede spesso che con i saldi di fine stagione affiori un tipo di coraggio che di solito non si manifesta negli altri periodi dell'anno. A gennaio e febbraio siamo capaci di comprare sandali e bermuda, canotte e costumi da bagno, mentre a luglio proiettiamo le mete delle prossime vacanze sugli sci portandoci avanti con l'acquisto di cappotti e dolcevita norvegesi. Praticamente degli spericolati. Embè? Cosa c'è di tanto strano? Assolutamente nulla, solo la convenienza di cogliere delle magnifiche opportunità di shopping di valore in tempi non sospetti.