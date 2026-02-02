La nazionale maschile di pallamano della Danimarca dimostra di essere tra le più forti al mondo. Dopo aver conquistato gli Europei, le Olimpiadi e quattro Mondiali di fila, si conferma come una vera potenza nel settore. Gli avversari faticano a tenere il passo e gli appassionati sono già in attesa dei prossimi appuntamenti.

Domenica la Nazionale maschile di pallamano della Danimarca ha vinto gli Europei (che giocava in casa). È anche campionessa mondiale e olimpica in carica: detiene quindi i tre principali titoli internazionali della pallamano (che è uno sport molto europeo). Si può quindi capire perché i tifosi danesi chiamino i giocatori gli Handboldherren, “i signori della pallamano”. Ma c’è di più: la Danimarca ha vinto tutte le ultime quattro edizioni dei Mondiali, che sono biennali, restando imbattuta per 37 partite consecutive (un record). Negli ultimi tre tornei olimpici la Danimarca è sempre arrivata in finale, vincendo due volte su tre (nel 2016 e nel 2024). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Danimarca maschile di pallamano sembra l’Italia femminile di pallavolo

Nella seconda giornata degli Europei 2026 di pallamano, Danimarca e Ungheria hanno ottenuto vittorie all’esordio, confermando la loro forma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

