Dove vedere gli Europei di pallanuoto 2026 in tv | chi detiene i diritti dell’evento

Per seguire gli Europei di pallanuoto 2026 in tv, è importante conoscere chi detiene i diritti di trasmissione. L’evento si svolgerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio e coinvolgerà le nazionali europee, tra cui il Settebello nel Girone D. Verifica le emittenti sportive o i canali ufficiali per non perdere le partite e seguire tutte le fasi della competizione.

Gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile si terranno a Belgrado, in Serbia, da sabato 10 a domenica 25 gennaio: il Settebello è stato inserito nel Girone D, dove affronterà la Turchia domenica 11, la Slovacchia martedì 13 e la Romania giovedì 15. Le prime tre classificate avanzeranno alla seconda fase, dove il Girone D è accoppiato al Girone B: le squadre giocheranno altri tre match in un girone da sei, al termine del quale le prime due classificate disputeranno semifinali e finali, mentre le altre si contenderanno i piazzamenti di rincalzo. I diritti tv degli Europei di pallanuoto sono stati acquistati per l’Italia dalla Rai, che trasmetterà tutti i match del Settebello della prima e della seconda fase, oltre alle semifinali ed alle finali, per un totale di dieci incontri. 🔗 Leggi su Oasport.it

