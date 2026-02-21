EROI DI MAMELI! Simone Deromedis oro Federico Tomasoni argento | magistrale doppietta nello skicross!

Simone Deromedis ha vinto l’oro e Federico Tomasoni l’argento nello skicross a Livigno, portando a casa una doppietta storica per l’Italia. Deromedis ha dominato la gara, dimostrando abilità e determinazione, mentre Tomasoni ha confermato il suo talento sul circuito. Questa vittoria segna un momento importante per lo sport azzurro in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’Italia si conferma protagonista sulla neve con questi risultati eccezionali.

CAMPIONE OLIMPICO. IL PIÙ FORTE DI TUTTI. Simone Deromedis. Memorabile, unico, epocale, antologico. Semplicemente non ce n'è stato per nessuno a Livigno, dove lo skicross dei Giochi di Milano Cortina 2026 ha parlato italiano, tingendosi di tricolore. Sotto una nevicata che si è fatta sempre più fitta con il passare dei minuti, su una pista dove la qualità dei materiali contava tantissimo considerando i fiocchi sempre più grossi che si appicciavano, su un tracciato molto tecnico e fisicamente esigente, il Bel Paese ha dettato legge con una doppietta da brividi: Deromedis primo, Federico Tomasoni secondo.