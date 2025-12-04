Sudan Msf denuncia | Oltre 1,5 milioni di persone fuggite in Egitto dal 2023 a causa della guerra raccontano di una situazione insostenibile

L'ong denuncia le condizioni in cui versano i profughi sudanesi stabilitisi in Egitto: necessitano cure mediche, aiuto giuridico e aiuto per superare le atrocità viste nella guerra In fuga dalla guerra civile e da quella che è considerata la più grave crisi umanitaria attuale, oltre un milion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan, Msf denuncia: "Oltre 1,5 milioni di persone fuggite in Egitto dal 2023 a causa della guerra, raccontano di una situazione insostenibile"

