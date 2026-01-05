Lewandowski lascia il Barcellona? Bomba sul futuro del polacco | c’entra…un ex Inter! Sviluppi importantissimi

Si intensificano le speculazioni sul possibile addio di Lewandowski dal Barcellona. Nuovi sviluppi suggeriscono un coinvolgimento di un ex calciatore dell’Inter, aprendo scenari inaspettati per il futuro del polacco. Mentre l’Europa resta in attesa, l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita evidenzia la rilevanza di queste trattative nel panorama calcistico internazionale.

Lewandowski via dal Barcellona? Novità sul futuro del polacco: c’entra.un ex Inter! Cosa sta succedendo Se l’Europa guarda al mercato di gennaio con cautela, dall’Arabia Saudita arrivano segnali di onnipotenza calcistica. L’Al-Hilal, dominatore della Saudi Pro League guidato in panchina da Simone Inzaghi, ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

