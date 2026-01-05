Lewandowski lascia il Barcellona? Bomba sul futuro del polacco | c’entra…un ex Inter! Sviluppi importantissimi

Si intensificano le speculazioni sul possibile addio di Lewandowski dal Barcellona. Nuovi sviluppi suggeriscono un coinvolgimento di un ex calciatore dell’Inter, aprendo scenari inaspettati per il futuro del polacco. Mentre l’Europa resta in attesa, l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita evidenzia la rilevanza di queste trattative nel panorama calcistico internazionale.

Gli arabi tentano Lewandowski, ma il polacco non lascia il Barcellona - L'attaccante polacco, reduce da una stagione super al Barcellona, sarebbe nel mirino di diversi club del campionato saudita che, secondo quanto ... ansa.it

Lewandowski shock: «Mi chiedevo questa cosa considerando i soldi di Barcellona e quell’accordo» - Lewandowski rivela una cosa molto importante e nel mezzo c’è un retroscena sul centravanti del Barcellona Robert Lewandowski è tornato a parlare di uno degli episodi più discussi della sua esperienza ... calcionews24.com

4 gennaio 2014. Robert Lewandowski lascia il BvB e firma per gli odiati rivali del Bayern Monaco. I tifosi del Borussia Dortmund non la prendono affatto bene e sceglieranno un modo alquanto singolare per dimostrare il fastidio per quell'autografo milionario. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.