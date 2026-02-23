Siria | forze Usa completeranno il ritiro entro un mese

Le forze statunitensi che guidano la coalizione anti-jihadista in Siria stanno preparando il ritiro definitivo, causato dalla pressione diplomatica internazionale. Le truppe stanno smobilitando le basi e trasferendo le attrezzature, con l’obiettivo di concludere le operazioni entro trenta giorni. Il processo coinvolge anche il ritiro dei soldati e delle risorse militari dalla regione, lasciando un vuoto strategico che preoccupa alcuni osservatori locali.

Damasco, 23 feb. (AdnkronosAfp) - Le forze statunitensi che guidavano la coalizione anti-jihadista in Siria completeranno il ritiro dal Paese entro un mese. Lo hanno riferito tre fonti all'Afp. "Entro un mese si saranno ritirati dalla Siria e non ci sarà più alcuna presenza militare nelle basi", ha dichiarato un funzionario del governo siriano. Una fonte curda ha confermato l'annuncio, mentre una terza, un diplomatico, ha affermato che il ritiro dovrebbe essere completato entro 20 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Siria: forze Usa trasferiscono prigionieri Isis in IraqLe forze statunitensi hanno iniziato sabato il trasferimento di un nuovo gruppo di prigionieri dell’ISIS dalla Siria all’Iraq.

Siria: forze Usa si ritirano dalla base di Al-TanfLe forze statunitensi hanno lasciato la base di Al-Tanf in Siria e si sono ritirate in Giordania.

Siria, nel campo di Al-Hol la nuova generazione dell'Isis

Nel Nord-Est della Siria la situazione è molto fragile. Nonostante il cessate il fuoco tra il governo siriano e i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane, le tensioni militari sono forti e la vulnerabilità della popolazione aumenta. Noi continuiamo ad esser - facebook.com facebook

Aspettando, a #Hasakeh, l’arrivo delle forze di sicurezza del governo di #Damasco, l’Amministrazione Autonoma della #Siria di Nordest che sta per sciogliersi nello stato siriano, ha schierato, ancora una volta, le sue donne in armi #Kobane @Tg3web x.com